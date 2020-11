Con il sistema di backup integrato in Android che non riesce ad offrire un servizio completo al 100% e l’intenzione di Google di dire addio ai backup ADB, quelli di LineageOS hanno ben pensato di andare a scegliere SeedVault come soluzione di default per il backup.

LineageOS sceglie SeedVault come sistema di backup

SeedVault è un’applicativo open source che si basa sulle stesse API del backup ADB; non richiede i permessi di root, ma deve essere compilata a livello di sistema operativo. In più è possibile identificare il supporto per il backup (da un flash drive USB ad uno spazio su cloud, come ad esempio NextCloud), non dipendendo più dai server del colosso di Mountain View.

I più esperti possono trovare qui il codice sorgente di SeedVault per LineageOS, ma la prospettiva è che nei prossimi mesi altre custom ROM possano aggiungersi alla lista di quelle che supportano SeedVault.