Samsung Galaxy F41 è già approdato sul mercato indiano ed è fondamentalmente una versione modificata dello smartphone Samsung Galaxy M31.

Un recente leak rivela che Samsung sta preparando un altro dispositivo della serie Galaxy F che rappresenterebbe la seconda aggiunta alla nuova serie di smartphone budget che è stata lanciata in India.

Alcune foto trapelate mostrano il pannello posteriore di uno smartphone Samsung sul quale sono incisi i numeri di modello M127F/F127G che suggeriscono che questo presunto dispositivo potrebbe essere lanciato come Samsung Galaxy M12 o anche Samsung Galaxy F12.

Samsung Galaxy F12 potrebbe essere un Galaxy M12 modificato

Poiché la serie Galaxy F sembra prendere in prestito molto dalla serie Galaxy M, non sorprende che un numero di modello riferito a Galaxy M appaia anche su questa parte.

Samsung Galaxy M12 è in fase di sviluppo presso lo stabilimento Samsung in India e se la società seguisse la stessa strategia vista con Galaxy F41 e Galaxy M31, Samsung Galaxy F12 sarebbe privo di alcune funzionalità rispetto al Galaxy M12, anche se saranno quasi identici.

Dalle immagini trapelate si possono distinguere una finitura testurizzata sul pannello posteriore e anche il layout della fotocamera posteriore quadrupla, oltre ai pulsanti laterali e alle porte USB Type-C e jack per le cuffie e alla griglia dell’altoparlante che si troveranno sul bordo inferiore dello smartphone, mentre non è possibile vedere alcun ritaglio per il sensore di impronte digitali montato posteriormente.

Al momento non ci sono ancora dettagli sulla configurazione della fotocamera, tuttavia si ritiene che Samsung Galaxy F12 sarà dotato di un display Infinity-O da 6,7 ​​pollici e di un’impressionante batteria da 7.000 mAh.

Le specifiche tecniche complete non sono note in questo momento, ma ci aspettiamo che siano abbastanza modeste, visto che stiamo parlando di uno smartphone economico.

