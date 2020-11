Come di consueto AnTuTu ha pubblicato la classifica di ottobre 2020 sugli smartphone performanti e di fascia media. Per quanto riguarda i top di gamma, in prima posizione troviamo Huawei Mate 40 Pro – avete già letto la nostra recensione su Huawei Mate 40 Pro? -, con ben 685.339 punti seguito poi dallo smartphone iQOO 5 Pro con 663.979 punti.

Huawei Mate 40 Pro domina su tutti

Come c’era da aspettarselo, il top di gamma di Huawei è l’unico della lista dei top di gamma di ottobre a non montare un processore Qualcomm. Infatti, mettendo da parte il processore HiSilicon Kirin 9000 di Huawei Mate 40 Pro, gli altri nove smartphone in classifica montano lo Snapdragon 865 o Snapdragon 865+. Bene il modello Redmi K30S che vola al quinto posto con 660.133 punti e addirittura stacca il modello ASUS ROG Phone 3 (630.765 punti) malgrado monti un processore meno prestante.

Passando invece alla classifica degli smartphone di fascia media di ottobre 2020, al primo e secondo posto troviamo rispettivamente Redmi 10X Pro 5G e Redmi 10X 5G, entrambi con processore Dimensity 820. Al terzo posto troviamo invece HONOR 30 con il processore Kirin 985, uno dei più comuni in questa fascia di prezzo assieme al modello Kirin 820.

Come c’era da aspettarselo, i processori Qualcomm fanno molta più fatica all’interno della fascia media, ed infatti gli unici presenti sono lo Snapdragon 768G di Redmi K30 5G e lo Snapdragon 765G di OPPO Reno 4 5G, rispettivamente penultimo e ultimo nella classifica dei medio gamma.

