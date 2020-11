AnTuTu, dopo avere pubblicato la classifica degli smartphone performanti e di fascia media di ottobre 2020, in queste ore svela anche quelle che sono le preferenze degli utenti in termini di smartphone durante il Q3 2020.

Le preferenze degli utenti nel Q3 2020

Dimensione display

Partendo dal display, evidentemente il componente più importante per un nuovo acquirente, è possibile notare come gli smartphone con display superiori a 6 pollici vadano ormai per la maggiore. I tagli da 6.4″, 6.3″ e 6.5″ sono rispettivamente quelli più richiesti, con una significativa percentuale disposta anche a spingersi verso soluzioni con display da 6.6″ e 6.7″.

Risoluzione display

Restando in ambito display ma passando alla risoluzione dei pannelli, la risoluzione a 1080p resta ancora oggi quella maggiormente richiesta dagli utenti. Infatti, con il 35.7% di distribuzione, rappresenta la fetta della torta più consistente.

Processori

Dal punto di vista dei processori non ci sono poi grandi novità: i processori Qualcomm continuano ad essere quelli più popolari sul mercato con il 57.5% delle preferenze, seguiti poi quasi nella stessa misura dalle soluzioni sviluppate da Samsung, Huawei e MediaTek. Le configurazioni con otto core rappresentano poi senza ombra di dubbio le uniche prese in considerazioni dagli utenti. Infatti, con il 95.1% di preferenze, soluzioni quad core o simili tenderanno ben presto a scomparire del tutto.

RAM e storage

Venendo poi alla quantità di RAM e storage, la maggior parte degli utenti punta a smartphone con almeno 6 GB di RAM (34.3%) e 128 GB di storage (41.3%). Le percentuali, già alte di loro, sono destinate a crescere nel corso dei prossimi mesi quando saranno sempre più comuni smartphone con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, portando alla scomparsa di soluzioni con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Versione di Android

Infine, venendo alla distribuzione più popolare della versione di Android, i 2/3 degli smartphone monta Android 10 (63.3%) seguito subito dopo da Android 9 Pie (27.7%). Android 11 non è ancora presente in forma significativa, ma la situazione dovrebbe iniziare a cambiare già a partire dai prossimi mesi con il lancio di nuovi smartphone muniti dell’ultima major release di Android.

