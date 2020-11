Nel corso dell’ultimo anno Google ha cercato di migliorare l’esperienza di Android Auto apportando varie modifiche all’interfaccia utente. Dallo scorso agosto Android Auto mostra le informazioni sul brano musicale in riproduzione nella barra inferiore accanto ai controlli multimediali, mentre ora Google si sta concentrando su un altro elemento chiave: l’interfaccia di Google Assistant.

L’attuale interfaccia di Google Assistant per Android Auto mostra l’indicatore di ascolto dell’assistente tramite una scheda in sovrimpressione nella parte inferiore del display, con i quattro colori che si animano mentre si impartisce il comando vocale per poi scomparire dopo averlo elaborato.

Android Auto ritocca l’interfaccia di Google Assistant

Ora il team di sviluppo sta sperimentando una modifica che mostra l’interfaccia di Google Assistant nella parte sinistra di Android Auto per lasciare spazio alla visualizzazione del testo relativo al comando pronunciato dall’utente, seppur con un leggero ritardo.

Una volta accettato, il comando persiste e mostra il logo standard di Google Assistant fino a quando la scheda in sovrimpressione scompare del tutto.

Si tratta solo di un ritocco che tuttavia rappresenta un netto miglioramento rispetto a quanto era disponibile in precedenza. Al momento non è chiaro per quanti utenti sia disponibile questa novità, ma è stata individuata sulla versione 5.7 di Android Auto quando era collegato a uno smartphone Google Pixel 5 e un Galaxy Z Fold2.