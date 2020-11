TIM ha introdotto un nuovo servizio di estensione della garanzia per gli smartphone, chiamato TIM Go Safe, che consente di ottenere una copertura di 12 mesi contro i danni accidentali. Insomma, un servizio da considerare per chi è spesso soggetto a certi incidenti: vediamo come funziona più nel dettaglio.

Più tranquilli contro i danni accidentali con TIM Go Safe

Il nuovo servizio TIM Go Safe si affianca al già disponibile Sempre Sicuro Display, che riguarda i soli danni allo schermo, ed è rivolto soprattutto a coloro che acquistano un nuovo smartphone: la copertura riguarda cadute, rotture e altre tipologie di danni accidentali, come quelli provocati da liquidi, ma offre un solo intervento di riparazione con ricambi originali o equivalenti. In caso di danni consistenti potrebbe essere proposta la sostituzione con un nuovo dispositivo o uno rigenerato.

TIM Go Safe è ovviamente a pagamento, ha una durata di 12 mesi e viene proposto in abbinamento all’acquisto di uno smartphone nei negozi TIM (ma non solo). Il prezzo, naturalmente, si divide in tre fasce e varia in base al valore del dispositivo in questione:

smartphone fino a 499,99 euro: costo di 99 euro ;

; smartphone tra 500 e 999,99 euro: costo di 125 euro ;

; smartphone sopra i 1000 euro: costo di 149 euro.

Volendo è anche possibile acquistare la copertura TIM Go Safe per un dispositivo usato e già in possesso, basta che non sia più vecchio di due anni (fa fede la data sullo scontrino) e che superi un test svolto tramite l’app in un punto vendita. In questo caso il prezzo è più alto, pari a 159 euro. Il ritiro e la consegna a domicilio sono inclusi nel servizio.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al negozio TIM più vicino a voi.

