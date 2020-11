Come vi avevamo indicato qualche settimana fa con la versione beta della SwiftKey che introduceva il supporto al cambio automatico del tema in relazione a quello di sistema, in questa ore l’applicazione riceve l’aggiornamento alla versione 7.6.6.11 che porta la novità a livello del canale stabile dell’app.

Novità aggiornamento 7.6.6.11 SwiftKey

Infatti, all’interno del menu delle opzioni della SwiftKey relativo al tema della tastiera, è adesso possibile scegliere la voce “Adaptive” che permette al tema dell’applicazione di riflettere automaticamente quello di sistema. In questo modo, nel caso in cui si utilizzasse il tema chiaro durante il giorno e quello scuro al calare della sera, vedrete l’applicazione seguire lo stesso cambiamento arrivando poi ad abbracciare la modalità scura per facilitare la digitazione dei messaggi a sera senza affaticare gli occhi.

Se quindi siete soliti utilizzare il cambio di tema automatico offerto da Android, la nuova versione della SwiftKey provvederà a seguire il tema di sistema senza che sia più necessario cambiarlo manualmente.

Come aggiornare SwiftKey

L’aggiornamento di SwiftKey alla versione 7.6.6.11 è attualmente in rollout sul Play Store tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non sia ancora disponibile, potete installare l’APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.

