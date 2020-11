Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in Italia per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A41: per il primo abbiamo in rollout l’attesa One UI 2.5, mentre gli altri accolgono miglioramenti o patch di sicurezza più recenti. Scopriamo tutte le novità più da vicino.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 9

Partiamo con il pezzo forte, perché Samsung Galaxy Note 9 riceve l’aggiornamento più corposo: il top di gamma 2018 segue a distanza di qualche giorno i “fratellastri” Samsung Galaxy S9 e S9+ e riceve la One UI 2.5 in Italia, con tanto di patch di ottobre 2020.

Il firmware è il N960FXXU6FTJ5 e porta con sé tante novità, le stesse che abbiamo visto giusto qualche giorno fa sui corrispettivi della gamma S: tra queste segnaliamo l’arrivo del supporto alla connessione DeX wireless con la TV, della funzione Video Pro nella fotocamera, la possibilità di misurare la qualità delle reti Wi-Fi, il supporto agli adesivi Bitmoji nell’Always On Display, l’aggiunta della funzione di ricerca su YouTube direttamente dalla tastiera e i messaggi SOS, senza dimenticare la possibilità di utilizzare le gesture di Android 10 con launcher di terze parti e le ultime novità di Samsung Good Lock.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Aggiornamento anche per Samsung Galaxy S10 Lite, che però non porta ancora le patch di sicurezza di novembre 2020. Il changelog del nuovo firmware, il G770FXXU1CTJ1, cita solo miglioramenti alla stabilità generale delle funzioni e perfezionamenti di sicurezza generici: le patch rimangono quelle di ottobre 2020, rilasciate un paio di settimane fa.

Il download richiesto è di poco più di 200 MB, dunque niente di particolarmente pesante anche per una connessione dati.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A41

Le patch di sicurezza di novembre 2020 arrivano invece su Samsung Galaxy A50, che accoglie in queste ore in Italia il firmware A505FNXXS5BTJ4 (circa 117 MB). Non sembrano essere incluse altre novità di rilievo, fatta eccezione per i soliti miglioramenti generici al sistema che fanno sempre comodo.

Nuove patch di sicurezza anche per Samsung Galaxy A41, però in questo caso arriviamo “solo” a ottobre 2020. Il firmware A415FXXU1ATJ1 richiede il download di poco più di 200 MB e porta con sé anche perfezionamenti della stabilità complessiva delle funzioni.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S10 Lite, Galaxy A50 e Galaxy A41

Gli aggiornamento descritti qui sopra sono già disponibili anche in Italia a partire dai modelli no brand (ma non solo): potete aggiornare il vostro Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A50 o Samsung Galaxy A41 dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

grazie a Roberto P. e Domenico P. per le segnalazioni e gli screenshot di Galaxy Note 9 e A50

Leggi anche: gli smartphone Samsung Galaxy che riceveranno le patch di sicurezza di novembre