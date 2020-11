Samsung Care+ è un servizio disponibile anche in Italia che offre fino a due riparazioni in due anni in caso di danni accidentali: in base a quanto scovato all’interno dell’APK di un’app del produttore, presto potrebbe arricchirsi con l’aggiunta della copertura contro il furto e lo smarrimento.

Samsung Care+ coprirà furto e smarrimento?

Il servizio Samsung Care+ esiste anche in Italia per gli smartphone da Galaxy S9 in avanti e ha un costo di 149 euro una tantum (più gli eventuali 59 euro di franchigia per ogni richiesta): mette a disposizione due anni di copertura contro ogni danno accidentale fino a un massimo di due interventi. Non sappiamo se quello di cui stiamo per parlare potrà mai riguardare pure il nostro Paese, ma vale comunque la pena dargli un’occhiata.

All’interno dell’APK dell’app Samsung Shop 1.0.21465 (non disponibile in Italia) sono state trovate righe di codice piuttosto interessanti, che sembrano presagire l’arrivo di una copertura Samsung Care+ contro il furto e lo smarrimento. Viene infatti citata una “Theft and Loss Subscription” fatturata a livello mensile per una durata massima di 36 mesi:

<string name=”phone_premium_care1″>*Samsung Care+ and Samsung Care+ with Theft and Loss Subscription: I understand that I will be billed on a recurring basis for 36 months or until canceled. The monthly charge will be a standard purchase with payment due in full every month and is not eligible for special financing.

</string> <string name=”phone_premium_care2″>*Samsung Care+ with Theft and Loss Subscription: Insurance coverage for loss, theft, and damage. Service contract coverage for accidental damage from handling (ADH) and out of warranty mechanical breakdowns. $99 – $269 insurance deductibles and $29 – $99 service fees apply. Maximum of three (3) insurance claims within any consecutive 12-month period, with replacement product value maximum of $2,500 per claim. Maximum of three (3) ADH claims within any consecutive 12-month period. Claims may be fulfilled with new or refurbished product. You may cancel your optional coverage at any time and receive a prorated refund. Program coverage contains binding arbitration (express state exemptions may apply; please see your program terms and conditions).</string>

Come potete vedere vengono nominate franchigie tra i 99 e i 269 dollari, con costi di servizio tra i 29 e i 99 dollari, pur parlando genericamente pure dei danni accidentali. Insomma, il servizio Samsung Care+ offerto in Italia è un po’ diverso da quello messo a disposizione negli Stati Uniti, ma non è da escludere che questa copertura contro furto e smarrimento possa raggiungere anche il nostro Paese.

Naturalmente vi terremo informati al riguardo, quindi continuate a seguirci. Avete mai attivato Samsung Care+ per il vostro smartphone Android? Vi farebbe piacere una simile copertura aggiuntiva? Fateci sapere la vostra. Per ulteriori informazioni sul servizio potete seguire questo link.

