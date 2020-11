L’aggiornamento di oggi per App Supporto di Huawei è il secondo più importante del 2020. Questa volta, invece di portare nuovi servizi al suo interno, l’aggiornamento alla versione 10.1.10.311 svela un rifacimento completo della interfaccia grafica evidentemente pensato per renderla più facile da fruire.

Novità aggiornamento 10.1.10.311 App Supporto

L’aggiornamento 10.1.10.311 di App Supporto, infatti, vede l’arrivo di una UI completamente rivisitata nelle sue sezioni più importanti. Tramite la schermata Discover è possibile conoscere rapidamente le ultime notizie, le offerte più vantaggiose, accedere a numerosi tutorial per imparare ad utilizzare alcune funzioni degli smartphone Huawei e HONOR, e molto altro.

Cambia molto anche l’area Services dell’applicazione che permette di controllare i dispositivi, così come ci sono piccoli cambiamenti anche per i menu Device e Suggested mentre l’area Checkup presenta adesso una visualizzazione verticale con le opzioni più comuni per controllare la presenza di errori e malfunzionamenti del proprio dispositivo.

Le uniche sezioni della UI che sembrano non essere stata interessate dalle novità grafiche restano quella del profilo personale e per accedere alla sezione forum.

Come aggiornare App Supporto

L’aggiornamento 10.1.10.311 per App Supporto è attualmente in fase di rollout su AppGallery, ma potete reperirlo installando l’APK da questo link nel caso in cui non fosse ancora disponibile.