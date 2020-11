Il settore mobile vede crescere sempre più il numero di servizi disponibili anche se, di tanto in tanto, qualcuno viene abbandonato: è questo il caso di Google Keep Chrome app e di Samsung S Translator.

Google Keep Chrome app verso la chiusura

All’inizio di quest’anno il team di Google ha reso noto di avere in progetto di abbandonare le app Chrome, in quanto ritenute ormai “obsolete” e non più ncessarie a causa del notevole miglioramento del Web e nelle scorse ore ha annunciato che il supporto a Google Keep verrà terminato a febbraio 2021.

Google Keep Chrome app è disponibile nel Web Store e può essere visualizzata su Chrome OS, computer Windows e Mac. L’applicazione da qualche ora ha iniziato a mostrare un banner rosa con cui comunica agli utenti che il servizio Keep sarà presto trasferito dall’app Chrome al browser.

Il team di Google precisa che:

l’accesso offline alle note sarà disponibile sulle app mobile (Android e iOS) ma non sul computer

l’accesso a Keep sulla schermata di blocco di Chrome OS non sarà più disponibile

gli utenti possono installare un collegamento che apre Keep sul browser Chrome per accedere rapidamente

Sentirete la mancanza di Google Keep Chrome app?

Samsung S Translator verrà disattivato il prossimo mese

Anche Samsung ha in progetto di chiudere uno dei suoi servizi, probabilmente già da un po’ di tempo messo da parte: stiamo parlando di S Translator, soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un traduttore mobile (supporta il brasiliano portoghese, l’inglese, il francese, il tedesco, l’italiano, il giapponese, il coreano, il russo, il cinese e lo spagnolo).

S Translator verrà disattivato martedì 1 dicembre 2020 e Samsung ha già reso noto che le informazioni personali raccolte dagli utenti per migliorare il servizio saranno eliminate prontamente.

Gli utenti che ancora usano S Translator possono passare a Bixby per tradurre il testo da una lingua all’altra. Basta avere un po’ di pazienza.