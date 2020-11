Qualche anno fa Google, assieme alla Alliance for Open Media, sviluppò il codec AOMedia Video 1 (AV1), ovvero un codec senza royalties pensato appositamente per prendere il posto del codec H.264. Il codec AV1, rispetto all’H.264, garantisce il 30% in più di compressione di banda rispetto allo standard VP9, senza però andare a compromettere la qualità generale del video.

Il codec AV1 sempre più al centro

Dal suo sviluppo, il codec AV1 è stato integrato in molti prodotti Google, come ad esempio Android, Google Chrome, YouTube ma anche su Netflix, Vimeo, Facebook e tante altre aziende. In queste ore il profilo Twitter ufficiale dell’Alliance for Open Media ha pubblicato una informazione molto importante.

Matt Frost, volto noto di Google, ha preso la parola rivelando che il codec VP1 verrà presto integrato anche in altri prodotti importanti della compagnia di Mountain View, fra cui Google Foto, Google Meet, Google TV e anche Google Stadia. In futuro, inoltre, la compagnia ha sottolineato la volontà di supportare il codec AV1 “nell’intera gamma di applicazioni e servizi video di Google“.

Purtroppo durante l’evento non sono state rilasciate informazioni su quali sia queste altre applicazioni e servizi video di Google, né quando il supporto al codec AV1 sarà effettivamente disponibile per Foto, Meet, TV e Stadia.