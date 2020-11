Tra i principali punti di forza di Xiaomi Mi 10 Ultra vi è senza dubbio il sistema di ricarica a 120 W, ossia una soluzione che segue un trend che va avanti ormai da qualche anno: dato che i produttori di smartphone non sono ancora riusciti a garantire batterie capaci di stare dietro alle sempre più elevate prestazioni offerte dai processori, si concentrano su sistemi di ricarica via via più veloci.

Un sistema di ricarica da record

Presentato ufficialmente lo scorso agosto, il nuovo smartphone di Xiaomi può contare su una batteria da 4.500 mAh (suddivisa in due unità da 2.250mAh ciascuna) che supporta lo standard Quick Charge 5 ed è in grado di arrivare ad una velocità di ricarica fino a 120 W (tra gli esempi annunciati dal produttore vi sono 5 minuti per avere il 41% di ricarica e 23 minuti per una ricarica completa).

A differenza di altri produttori, che nella confezione di vendita dei propri smartphone includono caricabatterie meno potenti, in quella di Xiaomi Mi 10 Ultra viene invece inserito un caricabatterie GaN da 120 W e ciò significa che chi acquista tale device può provare da subito l’ebrezza della massima velocità di ricarica.

La velocità di ricarica effettiva

Tuttavia, stando ad un test effettuato dallo staff di Android Authority, pare che Xiaomi Mi 10 Ultra si ricarichi ad una velocità inferiore: rispetto ai 120 W pubblicizzati dal produttore cinese, infatti, il telefono si ricaricherebbe a circa 80 W.

Il test ha rivelato che il caricabatterie inizia ad assorbire 92,3 W di potenza quando viene collegato per la prima volta ma poi scende a 86,4 W per la maggior parte della durata della ricarica mentre la potenza ricevuta dal telefono è di 80,1 W (impiega solo 21 minuti per caricarsi completamente da zero).

Xiaomi Mi 10 Ultra sta attento alla temperatura

Per quanto riguarda la temperatura della batteria, quella di picco a 80 W è di 43,8° C (la temperatura scende quando il livello della batteria arriva al 70%), più elevata rispetto a quella ideale di 40° C. Senza dubbio, in caso di ricarica effettiva a 120 W, la temperatura sarebbe ancora più alta.

Il telefono è stato anche caricato a 50 W (29 minuti per arrivare al 100% dallo 0%), con una temperatura di picco di 39,1° C mentre con un caricabatterie da 18 W la temperatura non supera i 30° C (68 minuti per caricarlo completamente).

Probabilmente qualcuno potrebbe essere deluso scoprendo che Xiaomi Mi 10 Ultra non si ricarica davvero a 120 W ma senza dubbio lo smartphone è capace di garantire velocità ben al di sopra di gran parte della concorrenza.