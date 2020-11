Qualche settimana fa vi avevamo fatto vedere Sony Ericsson Xperia Play 2 che non è mai stato presentato ufficialmente, ed in queste ore i colleghi di XDA hanno messo le mani su un altro prototipo di smartphone Sony decisamente interessante ma che non è mai andato oltre lo stadio di prototipo.

Un design coraggioso e avveniristico

Sony Ericsson Vaio è uno smartphone estremamente singolare, munito di alcune caratteristiche tecniche evidentemente troppo all’avanguardia per l’epoca. Frontalmente ricalca il tipico design degli smartphone Android del 2010 con bande laterali ben vistose e display a colori a bassa risoluzione.

Sony Ericsson Vaio aveva però un asso nella manica unico nel suo genere: una tastiera a scorrimento annidata sotto il display. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini, il team di sviluppo Sony aveva sviluppato un particolare meccanismo che permetteva allo smartphone di posizionarsi ad “L” permettendo così una digitazione più comoda.

Inoltre, la tastiera presentava anche alcuni tasti funzione di Android per facilitare l’utilizzo del device con la tastiera aperta, come ad esempio il tasto “ricerca” ma anche i classici tasti di navigazione di Android – all’epoca pensati per Android 2.1 Eclair. Il retro dello smartphone mostrava poi il branding di Vaio, Sony Ericcson e anche la dicitura “Prototipo”.

Non è dato sapere per quale motivo il colosso giapponese abbia deciso di chiudere nel cassetto questo smartphone, ma è innegabile pensare a quanto clamore avrebbe fatto all’epoca all’interno di un mercato mobile lontano anni luce da quello odierno.