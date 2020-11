Negli ultimi 12 mesi gli smartphone in grado di offrire un sensore da 108 MP sono stati dei top di gamma piuttosto costosi, come Xiaomi Mi Note 10 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ma secondo un recente leak, Redmi sta per lanciare uno smartphone economico equipaggiato con un sensore del genere.

L’indiscrezione arriva dal noto leaker Digital Chat Station, il quale afferma che un nuovo smartphone della serie Redmi Note 9 è in arrivo per la fine di novembre con una fotocamera da 108 MP.

Redmi lancerà presto uno smartphone economico da 108 MP

Il leaker fornisce anche informazioni precise circa il sensore impiegato per il nuovo smartphone Redmi, ossia il Samsung Isocell HM2 che presenta pixel da 0,7 micron e una dimensione del sensore di 1/1,52 pollici, leggermente più piccolo in entrambe le categorie rispetto ai precedenti sensori da 108 MP dell’azienda.

Il sensore Isocell HM2 di Samsung sfoggia ancora una tecnologia che combina i dati di nove pixel adiacenti in uno per risultati più luminosi e puliti a 12 MP.

Lo scorso mese il leaker aveva notato che un dispositivo Xiaomi soprannominato “J17” potrebbe avere sia una fotocamera da 108 MP che una fotocamera macro con teleobiettivo.

Facendo un paragone azzardato, Redmi Note 9 Pro Max è attualmente il flagship della famiglia Redmi Note 9 ed è disponibile a partire da circa 222 dollari in paesi come l’India, quindi, se il nuovo smartphone avesse un prezzo simile, si tratterebbe del dispositivo più economico sul mercato dotato di sensore da 108 MP, tuttavia si spera che offra anche prestazioni sufficienti per fornire un’elaborazione rapida delle foto.