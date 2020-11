Sono decisamente sottotono, almeno rispetto alle aspettative di Samsung, le vendite relative alla serie Galaxy Note 20, come conferma un nuovo report relativo al mese di ottobre. Il colosso sud coreano si vede dunque costretto a rivedere i piani legati alle proprie attivitĂ produttive, per non ritrovarsi con giacenze fuori controllo.

Nei piani di Samsung le vendite avrebbero dovuto essere sufficienti a garantire la produzione di almeno 900.000 unitĂ , ma nello scorso mese le vendite avrebbero raggiunto appena 600.000 unitĂ , ampiamente al di sotto, dunque, di quanto preventivato.

Non sorprende il fatto che il modello “base”, con la sua cover posteriore in plastica, non abbia riscosso un particolare successo e che la variante Ultra abbia invece ottenuto un successo maggiore. Secondo una fonte non confermata la proporzione sarebbe di due unitĂ Ultra per ogni modello “base”, evidentemente penalizzato dalla poca qualitĂ offerta in relazione al prezzo di vendita.

La revisione dei piani produttivi andrĂ dunque a incidere in maniera significativa su Samsung Galaxy Note 20, e dovrebbe riguardare marginalmente Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung dovrĂ utilizzare queste informazioni per capire meglio come articolare la propria offerta futura nella scelta delle caratteristiche tecniche e, soprattutto, dei prezzi, dei propri top di gamma, per evitare di ripetere un flop che non sorprende nessuno.

