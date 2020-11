Proseguono le offerte Amazon del Black Friday in anticipo con diversi sconti sugli smartphone Android accompagnati da qualche interessante accessorio. L’iniziativa Amazon è partita lo scorso 26 ottobre e proseguirà con ulteriori proposte fino al 19 novembre 2020.

Le offerte smartphone Android su Amazon

La promozione Amazon include tantissime offerte su diverse categorie di prodotti, tra le quali non mancano fortunatamente smartphone Android e accessori. Le offerte non hanno una durata specifica, di conseguenza potrebbero essere disponibili solo per poche ore (come le Offerte del giorno e le Offerte lampo) o per qualche giorno: nel caso troviate qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di non attendere troppo per procedere.

Ecco gli sconti più interessanti di Amazon sugli smartphone Android:

Sono presenti pure proposte targate Huawei, anche se il risparmio è in diversi casi meno consistente. In aggiunta a queste possiamo segnalarvi alcune offerte relative agli accessori, come:

Se non siete soddisfatti potete consultare la lista completa di offerte Amazon del Black Friday in anticipo al link qui sotto, senza dimenticarvi di seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech per non restare indietro con tutti gli sconti più succosi.

Leggi anche: recensione Realme X3 SuperZoom