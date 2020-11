La serie Huawei Mate 40 rappresenta l’ultimo sforzo del colosso cinese per il mercato del gli smartphone per questo 2020, e le premesse sono già decisamente alte considerando anche l’ottimo giudizio che DxOMark ha delle sue fotocamere. In queste ore gli smartphone iniziano a ricevere in Cina il primo aggiornamento software, e vengono anche resi noti quali sono le aziende che hanno fornito i display degli smartphone.

Novità aggiornamento 11.0.0.125 Huawei Mate 40

L’aggiornamento 11.0.0.125 della EMUI 11 per la serie Huawei Mate 40, si focalizza su alcuni aspetti peculiari dell’interfaccia e della fotocamera. Partendo con ordine, l’update permette adesso di scegliere un nuovo tema per la modalità Always-on Display (AOD), ottimizzata l’effetto ultra grandangolare offerto dall’apposito sensore, migliora l’effettu audio offrendo così un’esperienza di ascolto migliore e, infine, corregge un bug della barra della luminosità che non prendeva bene i comandi touch e aggiunge qualche ottimizzazione della EMUI.

Come aggiornare Huawei Mate 40

Come abbiamo sottolineato ad apertura news, l’aggiornamento 11.0.0.125 per la serie Huawei Mate 40 è attualmente disponibile solo in Cina. Quando arriverà anche nel nostro Paese potrà essere installato tramite l’apposito pannello delle Impostazioni oppure attraverso l’App Supporto.

Ecco i fornitori dei display di Mate 40

Il famoso leaker DigitalChatStation pubblica su Weibo alcune informazioni circa i fornitori dei display per la nuova di smartphone di fascia alta. Secondo quanto condiviso, sembra che il pannello OLED del modello Huawei Mate 40 Pro sia fornito da Samsung, LG e BOE – lo stesso vale anche per i modelli Huawei Mate 40 Pro+ e Huawei Mate 40 RS -, mentre la versione Huawei Mate 40 farebbe affidamento a pannelli forniti solo da BOE.