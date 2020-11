Durante la nostra recensione su Google Pixel 4a abbiamo sottolineato quanto il terminale economico di Google rappresenti una scelta saggia non solo per quanto riguarda il prezzo, ma anche per via della maneggevolezza, il peso contenuto e ovviamente la qualità del software presente al suo interno.

Dove acquistare Google Pixel 4a

Sebbene l’azienda abbia lanciato i modelli Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 con supporto alle reti 5G, ricordiamo non disponibili per il nostro Paese, su Google Store era possibile acquistare il modello Google Pixel 4a nella colorazione Just Black. Si parla di passato in quanto, ad oggi, il sopracitato smartphone di Google non è disponibile sullo store italiano dell’azienda, come potete notare dallo screenshot sottostante.

Se, però, siete interessati al terminale, potete acquistarlo tramite il link sottostante di eBay con garanzia Europea (è praticamente identica a quella italiana) a prezzo di listino e con spedizione gratuita. Insomma: una vera e propria occasione da non lasciarsi scappare.

Acquista Google Pixel 4a su eBay

Se, invece, siete interessati ad altro come ad esempio gli ultimi smartphone del colosso di Mountain View, vi consigliamo di leggere il nostro articolo su come acquistare Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 per l’Italia. Anche in questo caso sarà necessario rivolgersi a servizi esteri (ovviamente affidabili), ma con la scusa avrete l’opportunità di mettere le mani sulle ultime novità di Google per il 2020.