Mentre Android 11 diventa sempre più popolare, è Android 10 il sistema operativo attualmente integrato all’interno della maggior parte dei nuovi smartphone Android annunciati. Come ci mostra Google, Android 10 superava 150 milioni di installazioni a 5 mesi dal rilascio, e l’azienda adesso ha iniziato a richiedere un importante cambiamento per quanto riguarda gli aggiornamenti delle applicazioni.

Bisogna utilizzare le API di livello 29

Infatti, a partire da oggi, tutti gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti sul Play Store devono utilizzare le API di livello 29 (o superiori), ovvero quelle relative ad Android 10. La novità svelata da Google è estremamente importante per tutti gli utenti su Android 10, soprattutto considerando l’enorme quantità di nuove API pensate ad esempio per supportare i dispositivi foldable, la modalità scura a livello di sistema operativo, le novità per la privacy, la migliore gestione dei consumi e tanto altro.

In questo modo Google spera di spingere gli sviluppatori ad utilizzare le API di livello 29 per le proprie applicazioni, così da permettere ai propri utenti di godere di una user experience migliore e più al passo coi tempi.

Quella di oggi è una prassi piuttosto naturale del mondo Android, e ci si aspetta che il prossimo anno Google richiederà lo stesso tipo di supporto alle API di livello 30 (Android 11) per tutti gli aggiornamenti delle app.