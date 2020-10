Xiaomi Wear, l’applicazione utilizzata dal colosso cinese per controllare alcuni dei suoi dispositivi, ha ricevuto un importante aggiornamento alla versione 2.0, disponibile al momento solo per Android e in arrivo su iOS nelle prossime settimane. Numerose le novità introdotte da Xiaomi, a partire da un avatar che vi accompagna nelle schermate, alcune delle quali nuove, con alcune sostanziali differenze rispetto alla versione precedente.

Novità Xiaomi Wear 2.0

La prima novità di Xiaomi Wear 2.0 è rappresentata dall’avatar che vi accompagnerà in tutte le schede (quattro invece delle precedenti tre) con diverse simpatiche animazioni. La schermata “Dispositivo” è stata sostituita da “Status” che mostra il riassunto dei dati raccolti dai vari dispositivi utilizzati. Al momento sono sei i prodotti che possono essere collegasti: Mi Watch Color, Mi Watch, Mi Watch Color Sport, Redmi Band, Mi Band 5 e la maglietta con cardiofrequenzimetro MIJIA.

Nella nuova schermata iniziale possono essere visualizzati numerosi pannelli con i dati relativi al sonno, alla frequenza cardiaca, al valore Vo2 Max, SPo2, stress, energia e altri, con la possibilità di nascondere le schede di minor interesse.

La schermata Workouts consente di avviare una delle cinque attività a disposizione: corsa all’aperto, tapis roulant, camminata, ciclismo all’aperto o freestyle. La sezione Health invece permette di creare delle routine per migliorare la propria salute e il benessere, anche se alcune scritte sono ancora in cinese e non ne rendono facile l’interpretazione.

Va inoltre detto che la nuova interfaccia a 4 schede è visibile solo selezionando Cina come Paese, mentre selezionando Italia torneranno a essere visibili solo tre schede. Inoltre sarà visibile solo Xiaomi Mi Band 4C, versione globale di Redmi Band.

L’ultima scheda è dedicata al profilo utente, con i dati dei dispositivi connessi, il riepilogo dei dati personali e la possibilità di aggiungere nuovi dispositivi. Anche in questa sezione sono ancora molte le scritte in cinese, ma nella maggior parte è limitata ai menu principali, mentre le voci successive sono quantomeno in inglese.

Come aggiornare Xiaomi Wear

Se non volete attendere l’aggiornamento dell’applicazione, che potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi Xiaomi, potete scaricare il file APK di Xiaomi Wear utilizzando il link sottostante. Una volta scaricato il file dovrete semplicemente eseguirlo per sovrascrivere la versione precedente, senza ovviamente perdere alcun dato presente.