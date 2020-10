PosteMobile affiderà la gestione delle SIM esclusivamente all’app PostePay

PosteMobile, noto operatore Full MVNO controllato da Poste Italiane che si appoggia a Vodafone sia per la rete fissa che per quella mobile, ha deciso di adottare un cambio di strategia per quanto riguarda la gestione delle SIM, che verrà affidata in modo esclusivo all’applicazione PostePay.

Di recente, PosteMobile aveva fatto parlare di sé in negativo per un disservizio generalizzato che aveva causato non pochi disagi, per i quali aveva fatto prontamente ammenda.

Adesso torniamo ad occaparcene per un cambiamento in programma per i primi giorni del prossimo anno e che toccherà di fatto tutti i clienti dell’operatore.

SIM PosteMobile solo da app PostePay

PosteMobile si prepara a dire addio alla propria app omonima per la gestione delle SIM: a partire dal 11 gennaio 2021, il tutto verrà fatto passare solo attraverso l’applicazione di PostePay. Dalla stessa data, infatti, l’app PosteMobile sparirà del tutto e non sarà più disponibile né per i dispositivi Android né per quelli iOS.

La decisione è figlia della volontà di concentrare la gestione di molteplici servizi, tra i quali PostePay è chiaramente il più conosciuto e usato, in un’unica applicazione. Il passaggio non sarà comunque traumatico, visto che l’app di PostePay permette già da tempo di gestire anche le SIM PosteMobile.

L’operatore ha pubblicato la relativa informativa nella sezione apposita del proprio sito ufficiale: aprendo la pagina dell’app PosteMobile, infatti, si viene accolti dall’avviso e dall’illustrazione dettagliata dei servizi che l’app PostePay permette di gestire.

Alla stessa sezione o al numero del servizio clienti vengono rinviati anche i clienti che hanno già ricevuto la stessa informativa tramite SMS:

«Gentile Cliente, dall’11 Gennaio 2021 per gestire i servizi legati alla tua SIM PosteMobile, scarica dagli store l’App PostePay che sostituisce l’app PosteMobile. Per maggiori dettagli su tutti gli altri servizi visita il sito postemobile.it. Info 160».

Avete avuto esperienze con PosteMobile? Positive o negative? Se siete curiosi di provarlo, ecco il link alle offerte dell’operatore:

