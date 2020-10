Si stanno moltiplicando in Rete le lamentele di possessori di smartphone della gamma Google Pixel relative ad un problema che si è manifestato con la Modalità Non Disturbare una volta effettuato l’aggiornamento ad Android 11.

Il problema in questione è quello per cui i telefoni non squillano più in caso di ricezione di una telefonata da uno dei contatti classificati come “importanti”, cosa che invece avveniva su Android 10 se la relativa funzionalità era stata attivata.

Il team di Google è già al corrente di tale problematica e ha reso noto di avere avviato le relative indagini ma il bug sembra persistere anche dopo le patch di sicurezza di ottobre.

Le possibili soluzioni per il problema della Modalità Non Disturbare

In Rete sono state pubblicate varie soluzioni alternative in attesa del fix ufficiale e una di queste è abilitare la funzionalità che consente le chiamate ripetute, anche se in tale caso pure i contatti non “speciali” avranno la possibilità di fare squillare il telefono se chiamano due volte nell’arco di 15 minuti.

Un’altra soluzione consigliata è quella che consiste nell’andare nelle informazioni sull’app Telefono e quindi selezionare Notifiche, Chiamate in arrivo, Avanzate e Ignora Non Disturbare, anche se con questo metodo c’è il rischio che tutte le telefonate facciano squillare lo smartphone, a prescindere da chi sia il chiamante.

Purtroppo queste due soluzioni non sono di aiuto con le notifiche relative ai messaggi di testo dai contatti speciali, che sembrano rimanere silenziate per la maggior parte delle persone che le hanno provate.

Una terza possibile soluzione è quella del ripristino dello smartphone alle impostazioni di fabbrica, ossia un rimedio che richiede molto tempo (è necessario effettuare anche un backup dei propri dati) e che non garantisce un’efficacia.

La speranza, pertanto, è che il team del colosso di Mountain View riesca a risolvere il problema il prima possibile attraverso un aggiornamento software.