Huawei ha annunciato oggi un nuovo display intelligente per automobili, basato sulla tecnologia proprietaria HiCar e dotato di HarmonyOS, il sistema operativo che il colosso cinese sta sviluppando da parecchi anni e che a breve dovrebbe debuttare anche sugli smartphone.

Secondo Kevin Ho, Presidente della divisione Handset del Consumer Business Group di Huawei, il nuovo sistema Huawei HiCar sarà installato su oltre cinque milioni di vetture nel corso del 2021. Al momento sono oltre 150 i modelli di automobili supportati, realizzati da oltre venti produttori presenti soprattutto sui mercati orientali.

Lo schermo intelligente, le cui funzioni si evolveranno in futuro grazie a numerosi aggiornamenti software, offrirà nuove esperienze d’uso e permetterà di sincronizzare i contenuti con i dispositivi mobili degli utenti.

Per il momento Huawei non ha rilasciato informazioni dettagliate sul nuovo dispositivo, limitandosi a mostrare l’immagine che vedete in copertina. Lo schermo intelligente avrà un piedistallo e una interfaccia a icone, che ricorda molto quella di uno smartphone.

Per saperne di più non sarà necessario attendere molto, visto che già il prossimo 5 novembre Huawei dovrebbe tenere un nuovo evento nel corso del quale verranno fornite maggiori informazioni sullo smart display e sulla tecnologia alle sue spalle.

Difficile, almeno in tempi brevi, che una simile soluzione possa arrivare sui mercati occidentali, anche se molto dipenderà dall’evoluzione della situazione legata alla guerra commerciale tra USA e Cina e al ban che al momento sta mettendo in grossa difficoltà Huawei.