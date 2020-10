Il Google Play Store vedrà presto una nuova schermata delle impostazioni e questo è quanto emerge da un’analisi del codice della versione 22.4.25, disponibile al download da qualche giorno per tutti i dispositivi supportati, fatta dai colleghi di 9to5google.

Novità Google Play Store 22.4.25

La nuova schermata metterà al bando la confusione per abbracciare la semplicità e l’immediatezza tramite una riorganizzazione delle impostazioni sotto delle schede espandibili: a giudicare da quanto emerso, saranno tutte disposte sotto le voci principali Generali, Controlli utente, Famiglia e Info.

Sotto ognuna di queste voci saranno organizzate le impostazioni e sarà possibile accedere solamente a quelle di interesse espandendo la relativa scheda, senza dover scorrere la pagina nella più totale confusione. Non sembrano, in questo momento, esserci altre novità oltre a questa riorganizzazione delle impostazioni.

Come aggiornare Google Play Store

Questa nuova versione del Google Play Store, nonché varie altre successive, è disponibile al download da APKMirror a questo indirizzo per chi non l’avesse ancora nel proprio dispositivo, ma è bene tener presente che questa riorganizzazione delle impostazioni non c’è ancora e sarà disponibile solo in futuro.