Alcune settimane fa il colosso di Mountain View ha presentato Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G e i fan della serie dovrebbero sapere che con i nuovi smartphone arrivano solitamente anche nuovi accessori, a partire dalle custodie Made by Google.

Il team di Google ci tiene a sottolineare che, come parte del costante impegno dell’azienda per la sostenibilità, il tessuto esterno delle nuove custodie è realizzato con il 70% di materiali riciclati (due bottiglie di plastica riciclate possono fornire abbastanza tessuto esterno lavorato a maglia per cinque custodie).

Le custodie per Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G

Saranno cinque le colorazioni disponibili per chi deciderà di puntare sulle custodie originali: il colosso statunitense, infatti, ha deciso di aggiungere alle varianti Blue Confetti, Static Gray e Basically Black anche quella Green Chameleon per Google Pixel 5 e quella Chili Flakes per Google Pixel 4a 5G.

Ma, così come ci ricorda Google, le custodie sono soltanto uno dei generi di accessori che è possibile sfruttare per esaltare le potenzialità di uno smartphone e ci fornisce qualche esempio di accessori che alcuni dei membri del suo team ritengono indispensabili per le proprie esigenze.

E così scopriamo che Nicole Laferriere, Pixel Program Manager, non riuscirebbe a fare a meno della base di ricarica wireless iOttie iON Duo mentre Ocie Henderson, Digital Store Certification Lead, ritiene fondamentale avere sempre con sé lo stand Power Support CLAW for Stadia.

Ed ancora, Helen Hui, Technical Program Manager, da appassionata di fotografia non rinuncerebbe mai agli accessori di Moment mentre Janelle Stribling, Pixel Product Marketing ha sempre con sé il supporto iOttie wireless car charger.

In questi anni abbiamo imparato che il successo di uno smartphone dipende anche dalla quantità e qualità di accessori su cui può contare e pare che il colosso di Mountain View non voglia farsi trovare impreparato da questo punto di vista.

