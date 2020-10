Tramite un avviso nel sito ufficiale, Vodafone ha informato i suoi clienti che il servizio di Roaming Marittimo verrà temporaneamente sospeso per ottemperare con quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per fornire successivamente nuove modalità di fruizione del costoso servizio.

Il servizio Roaming Marittimo di Vodafone viene attivato in automatico quando il cliente si allontana dalla costa di circa 2 miglia, per consentirgli di utilizzare traffico dati, effettuare e ricevere chiamate o SMS anche in mare aperto.

Vodafone sospenderà il Roaming Marittimo dal 1° novembre 2020

Il servizio viene sospeso dal 1° novembre 2020 a causa dell’istruttoria nei confronti di TIM, Vodafone e WINDTRE condotta dall’Antitrust per possibili pratiche commerciali scorrette in merito all’attivazione non richiesta del servizio a pagamento di roaming marittimo senza un’adeguata informativa sui prezzi. L’operatore rosso aveva spiegato le modalità di utilizzo del Roaming Marittimo sempre attraverso la pagina del sito Vodafone Informa.

Fino al 31 ottobre 2020 il cliente Vodafone riceve un SMS informativo con i costi per il roaming marittimo e le relative modalità di utilizzo e disabilitazione, in quanto le tariffe di roaming marittimo di Vodafone attualmente prevedono un costo di 3 euro al minuto per le chiamate con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi, un costo di 75 centesimi di euro per ciascun SMS e internet al costo di 5 euro per singolo MB.

Inoltre, se da un lato gli SMS ricevuti non prevedono alcun costo per il cliente in nave, le chiamate ricevute vengono invece tariffate a 1,50 euro al minuto, il tutto indipendentemente da eventuali tariffe agevolate incluse nelle offerte Vodafone dedicate al roaming internazionale.

Per non incorrere in costi extra a consumo è possibile disattivare l’opzione Roaming di Vodafone oppure attivare la modalità aereo, o al limite disattivare la sola connessione dati dello smartphone per continuare a effettuare e ricevere telefonate ed SMS.

Tutti i dettagli relativi al servizio Roaming Marittimo di Vodafone verranno sospesi a partire dal 1° novembre 2020 e in caso di cambiamenti l’operatore provvederà a fornire una nuova informativa.