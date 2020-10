TIM, per stare al passo e continuare a stuzzicare l’interesse di nuovi clienti con le offerte operator attack, in queste ore svela una interessante novità per quanto riguarda l’offerta TIM Wonder One. Essa, disponibile a questo link, permette adesso di godere di 20 GB di traffico in più rispetto la versione precedente e apre le porte a nuovi operatori.

Arriva l’offerta TIM Wonder Two

Andando con ordine, TIM Wonder One adesso offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 70 GB di traffico dati su rete 4G con velocità in download e upload rispettivamente fino a 150 Mbps e 75 Mbps, il tutto a 7,99 euro al mese. Gli operatori telefonici di provenienza sono i seguenti: Iliad, Fastweb, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU, Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron e Welcome Full.

Oltre al nuovo bundle di giga per Wonder One, TIM ha anche lanciato la nuova offerta TIM Wonder Two che si va così ad aggiungere a TIM Wonder, TIM Wonder One e TIM Wonder Four. La nuova offerta offre un bundle con minuti illimitati verso tutti i numeri su rete fissa e mobile nazionali, 50 GB di traffico dati in 4G con download e upload rispettivamente fino a 150 Mbps e 75 Mbps a 7,99 euro al mese.

L’offerta può essere attivata per i nuovi clienti che effettuano la portabilità da Fastweb e da altri virtuali sotto rete TIM, ad eccezione di Kena Mobile.

