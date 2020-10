È Samsung Electronics Italia la migliore azienda nel servizio post-vendita per l’assistenza nella categoria smartphone e non solo: a premiarla è l’annuale classifica “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2021/2021“, stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF).

La migliore assistenza post-vendita in Italia è di Samsung

La più ampia indagine sulla qualità del servizio offerta dalle aziende nel nostro Paese ha assegnato all’assistenza Samsung il riconoscimento di miglior azienda per il servizio post vendita nelle categorie smartphone, TV e climatizzatori; la casa di Seul risulta una delle migliori anche nella categoria elettrodomestici.

La speciale classifica è stata creata per rivelare quali aziende supportano meglio i clienti, e quest’anno ha tenuto conto anche di quanto offerto in questo periodo di emergenza sanitaria. L’Istituto ha sviluppato analisi in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte raccogliendo 230.000 giudizi dei consumatori italiani sul servizio post-vendita ricevuto da 1319 aziende in ben 512 settori: si tratta dell’indagine più ampia in Italia sotto questo punto di vista.

“Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post-vendita sono sempre più strategiche nel processo di fidelizzazione al brand”, ha commentato un soddisfatto Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Electronics Italia. “Attraverso i nostri servizi intendiamo offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più sicura, rapida ed efficiente, e l’anima innovativa della nostra azienda ha permesso di generare esperienze e servizi in linea con le aspettative dei nostri consumatori, anche nei momenti più difficili.”

Come funzionano i punteggi? Per ciascuno dei mercati analizzati, l’ITQF ha calcolato un punteggio SES (Service Experience Score) sul servizio medio, che indica la quota media di italiani che hanno valutato come “molto buono” quanto offerto dall’azienda. Quelle che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio”, mentre l’azienda con il punteggio più alto si prende lo “scettro” di “N.1 Servizio”.

Nel ramo “assistenza post-vendita smartphone” Samsung si è presa il prima posto con un punteggio dell’84,2%, superando Huawei (82%) e Sony (80,2%). Sappiamo che ve lo state chiedendo e ve lo anticipiamo noi: Apple si trova subito dietro all’azienda nipponica, ma staccata di qualche punto (77,7%).

Come abbiamo visto in questi ultimi anni, la casa sud-coreana sta puntando molto anche sui Samsung Customer Service, centri assistenza completamente dedicati al mondo Samsung. A quanto pare questa scelta (e non solo) sta ripagando, restituendo un buon feedback da parte degli utenti che hanno bisogno di assistenza.

Se volete curiosare nella classifica in questione potete seguire questo link. Avete mai avuto a che fare con l’assistenza post-vendita di Samsung per il vostro smartphone Android? Fateci sapere com’è andata nel solito box qui in basso e sui nostri social.