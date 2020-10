Negli ultimi anni la startup Maple Media ha acquistato molte popolari app Android indie e un sacco di giochi e secondo un’indagine di TechCrunch, l’obiettivo dell’azienda è ottimizzare i flussi di entrate degli acquisti in-app esistenti e aggiungere la sua rete pubblicitaria ai suoi acquisti.

Sembra che Pulse SMS sia stata acquistata da Maple Media

Sembra che l’ultimo prodotto entrato a far parte del portafoglio di Maple Media sia Pulse SMS di Klinker Apps, un concorrente dell’app Pushbullet focalizzata sulla sincronizzazione di messaggi di testo multipiattaforma.

Le pratiche commerciali di Maple Media sembrano simili a quelle di Cheetah Mobile che ha acquistato app di successo e le ha sfruttate per la raccolta di dati infestandole con acquisti in-app.

Al momento ci sono infatti segnalazioni di utenti scontenti per gli annunci intrusivi e dirompenti e problemi di prestazioni relativi ad applicazioni come Player FM e Pic Stitch.

Finora, né Klinker Apps, sviluppatore di Pulse SMS, né Maple Media hanno divulgato pubblicamente i dettagli della vendita, ma le prove dell’operazione stanno aumentando. Il progetto Github del client web Pulse SMS ora è ospitato da Maple Media e un Redditor ha notato una recente modifica sul sito web di Klinker Apps che rivela attivamente una vendita Pulse SMS non specificata.

Resta da vedere cosa questo comporterà per la natura gratuita e open source dell’app Pulse SMS, che potrebbe rimanere invariata, tuttavia il nuovo proprietario potrebbe decidere di aumentare il costo della funzionalità di sincronizzazione cloud, oppure di aggiungere pubblicità all’interfaccia web, anche se quest’ultima sembra improbabile, visto che la sincronizzazione è già una funzionalità premium, infine non si possono escludere cambiamenti per gli abbonati a vita.

Potrebbe interessarti: Ecco le nuove applicazioni e i nuovi giochi del mese di ottobre