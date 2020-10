In occasione della pubblicazione dei risultati fiscali del terzo trimestre del 2020 di Alphabet, il CEO Sundar Pichai si è soffermato su quelli che sono i progetti di Google per il prossimo anno per quanto riguarda il comparto hardware ed in particolare gli smartphone.

Pichai ci ha tenuto a precisare che il colosso di Mountain View negli ultimi tempi ha fatto notevoli investimenti in hardware, precisando tuttavia che alcuni hanno bisogno di due o tre anni per dare degli effetti tangibili, preannunciando pertanto importanti novità per il futuro.

Pichai ha anche parlato dei Google Pixel 4a e Pixel 5, mettendo in risalto quanto siano espressione della nuova strategia del colosso di Mountain View e aggiungendo che anche i prossimi prodotti Made by Google continueranno su tale strada.

Purtroppo non vi sono informazioni certe su quelli che potrebbero essere i frutti degli investimenti a cui fa riferimento Pichai ma diversi addetti ai lavori ritengono che tra di essi vi sarebbero i processori a cui il colosso di Mountain View sta lavorando da diverso tempo e che dovrebbero essere realizzati in collaborazione con Samsung con tecnologia a 5 nm.

Tali CPU dovrebbero essere in grado di garantire ai prossimi smartphone di Google tanta potenza, con importanti miglioramenti anche per quanto riguarda le potenzialità di Google Assistant.

Google festeggia per i risultati del terzo trimestre

Ed a proposito dei risultati fiscali di Alphabet, nel terzo trimestre del 2020 il colosso statunitense ha fatto registrare un fatturato di 46,2 miliardi di dollari, con un aumento del 14% su base annua (nel Q3 2019 le entrate si sono fermate a 40,5 miliardi di dollari).

Migliorata la situazione anche rispetto al secondo trimestre del 2020 (quando il fatturato è stato pari a 38,3 miliardi di dollari), con grande soddisfazione di Sundar Pichai, secondo il quale questi risultati sono frutto degli investimenti fatti nell’intelligenza artificiale e in altre tecnologie per migliorare i servizi offerti agli utenti.

Infine, per quanto riguarda la voce “altre entrate di Google”, che comprende anche il Play Store e la vendita di hardware, nel terzo trimestre del 2020 il fatturato ha toccato quota 5,48 miliardi di dollari.

