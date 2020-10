Buone notizie per gli utenti Android appassionati di videogame: il team di Google, infatti, ha riacceso le speranze di chi si augura che presto il sistema operativo mobile del colosso di Mountain View introduca il supporto ai controller rumble.

Sono ormai trascorsi tanti mesi da quando il problema è stato sollevato per la prima volta su Google Issue Tracker e, con il passare del tempo, quello che sembrava un limite marginale si è fatto via via sempre più importante.

Basti pensare alle potenzialità in ambito gaming dei dispositivi Android TV, di NDVIDIA SHIELD, di smartphone come ASUS ROG Phone 3 o di tablet come Samsung Galaxy Tab S7: si tratta di device che possono fare girare giochi piuttosto sofisticati e per i quali un controller che supporti la vibrazione potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta.

Ad oggi non è stata aggiunta ancora un’API per la generazione di vibrazioni su dispositivi esterni come i controller collegati ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Google introdurrà la feature tanto attesa dagli utenti Android appassionati di giochi

Ricordiamo che risale al marzo 2019 la prima segnalazione a Google del problema ma il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dopo circa un anno lo ha “chiuso”, spiegando che le priorità erano altre.

Gli utenti tuttavia non si sono arresi e uno di essi che ha aperto un nuovo report su Google Issue Tracker a luglio per richiedere la funzione, portando a un’altra raffica di messaggi di supporto da altri giocatori Android, a cui è arrivata la risposta tanto attesa di un dipendente del colosso statunitense: “Grazie per il feedback. La funzionalità verrà presa in considerazione per una versione futura“.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Google per scoprire se tale feature verrà integrata già in Android 12 e se arriverà anche sulle precedenti versioni del sistema operativo.

*** Nella foto di copertina ASUS ROG Phone 3