Con Google Play Music ormai inutilizzabile in molte parti del mondo come conseguenza dell’arrivo di YouTube Music, il team di sviluppo dell’applicazione sta lavorando duramente al fine di rendere il servizio il più completo possibile non solo a livello di nuove feature, ma anche per quanto riguarda il rapporto con gli altri servizi di Google.

I like su YouTube restano lì

In queste ore, infatti, come notato da alcuni utenti su Reddit, su YouTube Music sta iniziando ad arrivare una feature attesa da molto tempo e decisamente importante: nascondere i like dei video musicali su YouTube.

La funzione permette di far apparire all’interno di YouTube Music i like dei video fatti su YouTube nel corso del tempo, andando così a modificare le proprie preferenze in termini di gusti e gruppi musicali. Disattivando il flag, quindi, l’utente ha la possibilità di prevenire che i like ai video di YouTube compaiano anche in YouTube Music, ma non che i like di YouTube Music appaiano su YouTube.

Sebbene lo screenshot pubblicato su Reddit non faccia riferimento alla versione mobile dell’app, tramite XDA scopriamo che in realtà anche l’app Android permette di disattivare la feature e che la preferenza espressa nell’app viene automaticamente sincronizzata su tutti i dispositivi su cui si andrà ad utilizzare YouTube Music.