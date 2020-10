Xiaomi, oltre a realizzare alcuni fra i miglior smartphone Android in circolazione, è molto prolifica anche per quanto riguarda i dispositivi per la smart home, compresi gli smart speaker. In queste ore il colosso cinese presenta lo speaker Xiaomi XiaoAI Art Speaker Battery Edition.

Specifiche Xiaomi XiaoAI Art Speaker Battery Edition

Se ricordate bene, lo smart speaker Xiaomi XiaoAI Art Speaker Battery Edition ricorda molto il modello Xiaomi XiaoAI Art Speaker che la compagnia aveva presentato qualche mese fa e che era arrivato anche in Europa con il nome di Xiaomi Mi Smart Speaker.

Il nuovo modello non è altro che un cugino diretto di quello sopracitato ma con una grande aggiunta: la batteria da 4850 mAh. Xiaomi indica che il modulo sarebbe in grado di garantire almeno 6.5 ore di playback audio con singola carica, ma il dato potrebbe variare anche in relazione all’utilizzo del dispositivo e dal volume di ascolto dei brani.

Il design resta estremante semplice e pulito, con una scocca forata in metallo di colore scuro pensata per garantire una riproduzione audio a 360°. Superiormente sono inoltre presenti i tasti soft touch per il controllo della riproduzione audio e per il controllo del volume, mentre internamente è integrato uno speaker full range da 2.5 pollici da 12 W.

Xiaomi XiaoAI Art Speaker Battery Edition può essere abbinato ad un altro modello per creare un ponte stereo, mentre la connettività permette allo smart speaker di connettersi a vari dispositivi tramite Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5.

Prezzo e disponibilità Xiaomi XiaoAI Art Speaker Battery Edition

Lo speaker Xiaomi XiaoAI Art Speaker Battery Edition sarà disponibile in Cina dal prossimo 1 novembre al prezzo di 399 yuan, circa 50 euro al cambio. Quante sono le probabilità che verrà lanciato anche in altri paesi e magari in Europa? Al momento è difficile dirlo con sicurezza, ma considerando che il modello gemello è arrivato nel Vecchio Continente, magari il colosso cinese deciderà lo stesso anche per questo.