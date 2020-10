Ancora mancano alcuni mesi alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 ma i prossimi modelli di punta del colosso coreano continuano ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che potrebbero essere le sue principali feature.

Negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti le voci secondo cui il team di Samsung avrebbe deciso di apportare importanti modifiche al design di Samsung Galaxy S21 e qualche addetto ai lavori si è spinto a parlare addirittura di una vera e propria rivoluzione.

Stando a tali indiscrezioni, infatti, Samsung avrebbe deciso di avvicinarsi alla concorrenza ed in particolare ad Apple, mettendo un po’ da parte quelle che sono state le sue strategie in ambito di design negli ultimi anni.

Samsung Galaxy S21 potrebbe avvicinarsi al design di iPhone

E così Samsung Galaxy S21 viene descritto come uno smartphone che assomiglia ad un piccolo blocco di vetro (sulla parte frontale e su quella posteriore) e metallo (sui lati), con una forma rettangolare e i bordi curvati, il tutto con un touch & feel premium. Ed ancora, lo scalino del comparto fotografico posteriore dovrebbe essere un po’ meno pronunciato rispetto a quello degli ultimi modelli e lo slot per la SIM dovrebbe essere posizionato in basso.

Stando ai progetti degli ingegneri di Samsung, questo design dovrebbe riuscire a convincere una parte di utenti iPhone ad acquistare il nuovo smartphone del colosso coreano.

E se vi state chiedendo quale potrebbe essere l’aspetto di un Samsung Galaxy S21 che ripropone il design di un iPhone, OnLeaks ha pubblicato su Twitter anche un esempio:

Ci teniamo a ribadire che al momento ci muoviamo nel campo delle indiscrezioni e che, pertanto, non vi sono garanzie sull’attendibilità di quanto sostenuto da questi leaker.

Ma nel caso in cui tali “voci” si dovessero rivelare fondate, trovate che prendere spunto dal design di iPhone sia da ritenere un errore?