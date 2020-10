Secondo le indiscrezioni Samsung presenterà la gamma Galaxy S21 all’inizio del 2021, ma i primi render non ufficiali del dispositivo emersi circa due settimane fa ci hanno dato un’idea di come potrebbe essere il prossimo flagship.

Il leak di oggi riguarda la configurazione della fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra. Sembra che Samsung sia piuttosto indecisa sulla configurazione della fotocamera posteriore per il top di gamma, ma gli ultimi render potrebbero riflettere la scelta appena fatta dalla società.

Samsung modifica il comparto fotografico di Galaxy S21 Ultra

Il noto e quotato leaker @Onleaks afferma che l’ultimo prototipo del test di convalida del design, fase finale prima della produzione di massa, presenta fino a cinque fotocamere posteriori.

Le specifiche tecniche della configurazione della fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra non sono ancora state rivelate, tuttavia esiste la possibilità che il top di gamma possa offrire solo quattro fotocamere posteriori e un sensore sconosciuto. Se confrontati con i rendering precedenti, quello odierno evidenzia l’aggiunta di un alloggiamento al modulo della fotocamera posteriore, ma al momento non sappiamo ancora di cosa si tratta.

Per il resto, non ci sono altre differenze con i render precedenti, ma con l’avvicinarsi del nuovo anno è molto probabile che nei prossimi giorni trapeleranno altre informazioni sullo smartphone. Rapporti precedenti suggeriscono che Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe essere dotato di due teleobiettivi separati: un obiettivo 3x standard accoppiato con un modulo in stile periscopio in grado di raggiungere livelli di zoom di 5x e oltre.

