I volumi di download del Play Store durante il Q3 2020 ci hanno sottolineato ancora una volta quanto lo store digitale di Google sia più vivo e florido che mai. L’altissimo numero di applicazioni disponibili, sommato alle migliaia che ogni giorno vengono aggiunte, può rendere difficile capire bene quali sono i vantaggi di un’app rispetto ad un’altra.

È più semplice trovare l’app giusta

Per questo motivo il team di sviluppo di Google Play Store sta testando una interessante novità: una sezione per la comparazione delle app. Infatti, com’è possibile notare nella GIF sottostante, entrando ad esempio all’interno della pagina di VLC, scorrendo verso il basso ecco apparire la sezione “Compare apps” in cui l’applicazione in questione viene comparata con le altre appartenenti alla stessa categoria.

In questo modo vengono messe in risalto voci come ad esempio la facilità di utilizzo, la possibilità di guardare video offline, di effettuare lo streaming di contenuti, la qualità dei contenuti multimediali supportati e tanto altro. L’idea di Google sembrerebbe quindi essere quella di dare modo agli utenti di scoprire qual è l’app che meglio possa rispondere alle proprie personali necessità.

La novità sembra essere disponibile nella versione 22.4.28 del Play Store, ma è probabile che si tratti di un aggiornamento server side appartenente ad un test A/B; i terminali in redazione non mostrano la nuova sezione anche se aggiornati all’ultima versione disponibile del Play Store.