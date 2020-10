Una delle voci più ascoltate al telefono dagli italiani cede il posto alla tecnologia. La voce umana registrata di Vodafone che rispondeva al 190 verrà sostituita da un software.

I messaggi registrati che si ascoltavano chiamando il 190 appartengono a Federica Sassaroli che per oltre 12 anni è stata la voce ufficiale di Vodafone. Tra i messaggi più ascoltati sicuramente troviamo il classico ”messaggio gratuito…il telefono da lei chiamato potrebbe essere spento o non raggiungibile”, tuttavia la speaker avvisava gli utenti per qualsiasi altra comunicazione da parte dell’operatore telefonico con i vari messaggi registrati.

La storica voce di Federica Sassaroli verrà sostituita da un motore di sintesi vocale basato sull’intelligenza artificiale creato ad hoc dagli ingegneri di Vodafone, gli stessi che probabilmente hanno dato vita a TOBi, l’assistente digitale disponibile per ogni tipo di richiesta da parte dei clienti.

Videomessaggio di addio di Federica Sassaroli, la voce del 190

Federica Sassaroli ha voluto salutare tutti gli utenti che l’hanno ascoltata in questi 12 anni pubblicando un video su Facebook, dove appare facendo sentire la sua voce inconfondibile che ironizza su una delle classiche frasi che ha ripetuto negli anni di onorato servizio per Vodafone.

Visibilmente e comprensibilmente commossa, l’attrice, comica, doppiatrice, speaker e formatrice genovese ha dato il suo addio alla compagnia telefonica, senza escludere un arrivederci.