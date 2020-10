I dati finanziari del terzo trimestre 2020 evidenziano che Fastweb ha raggiunto quota 2,7 milioni di clienti nel mercato del fisso, registrando un aumento del 4% rispetto all’anno scorso, mentre nel mobile la società ha segnato un aumento del 14% grazie alle 1.889.000 SIM attive.

Nel segmento fisso Fastweb ha evidenziato una penetrazione dei servizi a banda ultralarga ancor più netta con circa il 71% della base clienti complessiva che dispone di una connessione fissa.

Sul fronte mobile emerge invece un incremento dei ricavi medi mensili per singolo cliente pari al 5% e una sensibile crescita del traffico dati dovuta probabilmente anche alla pandemia.

Clienti, ricavi ed EBITDA in aumento per Fastweb

In aumento anche i ricavi relativi ai clienti business (+5,4%). Nel segmento dei grandi clienti pubblici e privati, Fastweb detiene una quota di mercato in termini di ricavi pari al 30%, consolidandosi come primo operatore alternativo.

I principali indicatori finanziari mettono in risalto che Fastweb ha raggiunto quota 1,67 miliardi di euro di ricavi, in aumento del +6% rispetto all’anno scorso, con un EBITDA complessivo di 568 milioni di euro (+5%). Nel wholesale, l’operatore presenta ricavi pari a 169 milioni di euro, +22% rispetto all’anno scorso, con il numero di linee UBB cresciuto del 34%.

Fastweb riduce gli investimenti

Gli investimenti si sono ridotti del 7,4% rispetto all’anno precedente, una quota pari a circa il 25% dei ricavi, tuttavia Fastweb è attualmente impegnato con TIM per il progetto di coinvestimento in FiberCop sul fisso, mentre sul ramo del mobile l’operatore continua a investire sulla sua rete 5G e soprattutto sulla tecnologia Fixed Wireless Access a livello nazionale, inoltre Fastweb a inizio mese ha acquisito il 70% del capitale di 7Layers, azienda specializzata in servizi cloud, che permetterà di rafforzare l’offerta dell’operatore dedicata al mercato business.

