CoopVoce, per il terzo anno consecutivo, è stato premiato come il miglior operatore MVNO con il 69,7% di apprezzamento da parte degli intervistati, i quali saranno ancora più contenti di avere scelto l’operatore virtuale su rete TIM scoprendo che possono fare richiesta della SIM Evolution anche con spedizione a casa.

La SIM Evolution si riceve anche a casa

Infatti, la pagina web, e anche le applicazioni mobile per Android e iOS, permettono adesso di fare richiesta di invio a casa della SIM Evolution cliccando sull’apposito tasto “Ricevi con Raccomandata“. In questo modo entro sette giorni lavorativi l’operatore invierà gratuitamente a casa vostra la nuova SIM con Poste Italiane.

Per completare la richiesta basta compilare correttamente l’apposito form inserendo il numero di telefono CoopVoce e le generalità, ed attendere l’arrivo del postino a casa propria. Ricordiamo che solo l’intestatario della SIM potrà ritirare la raccomandata presentando al postino di Poste Italiane il proprio documento d’identitià. In caso contrario, o in assenza dell’intestatario, il postino lascerà un avviso di giacenza sul quale sarà indicato l’ufficio postale in cui si potrà ritirare la SIM Evolution, ovviamente solo per l’intestatario della SIM.

Ricordiamo, infine, che gli utenti CoopVoce possono fare richiesta della SIM Evolution anche nei punti Coop per riceverla immediatamente e senza attendere l’arrivo del postino.

