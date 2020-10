ASUS rinnova completamente il suo sito e per l’occasione lancia offerte sui suoi ultimi smartphone Android, ossia ASUS ZenFone 7, ASUS ZenFone 7 Pro e ROG Phone 3. Gli sconti flash sono disponibili solo per gli acquirenti più veloci, quindi andiamo subito a scoprirne di più.

ASUS rinnova il sito e propone quattro offerte flash

Il nuovo sito ASUS è disponibile da questa mattina e si rinnova completamente: non si tratta solo di un refresh a livello grafico, ma anche di modifiche importanti nella struttura. Tra queste, la più significativa riguarda l’integrazione della sezione e-commerce all’interno di un unico portale; finora era disponibile un eshop separato, ma da oggi questo viene integrato nel sito ufficiale fornendo agli utenti un’esperienza d’uso migliore sotto tutti i punti di vista.

Quale miglior modo di festeggiare questa novità se non quello di lanciare offerte sugli ultimi prodotti targati ASUS? A partire da oggi, 29 ottobre, e fino a domenica 1 novembre 2020 saranno infatti disponibili delle promo flash, valide solo per i primi 30 acquirenti giornalieri per l’intera categoria, per un totale di 120 utenti in tutto distribuiti nei quattro giorni.

Ecco gli smartphone Android in offerta durante l’iniziativa:

Se siete interessati vi consigliamo dunque di non perdere tempo e di procedere all’acquisto, visto il limite dei 30 acquirenti giornalieri. Per ulteriori informazioni potete seguire il link qui in basso alla pagina dedicata alla promozione. Allora, vi piace il nuovo sito ASUS?