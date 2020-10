Uno dei termini più utilizzati durante questo 2020 è indubbiamente smart working, un termine usato in maniera impropria visto che dovrebbe essere chiamato “lavoro agile”, che di fatto sta portando centinaia di migliaia di italiani a rivedere il proprio modo di lavorare.

Per molte persone si tratta di una novità assoluta e una delle prime difficoltà che si possono incontrare è quella della mancanza di una postazione dedicata al proprio lavoro. Ecco dunque persone sedute sul tavolo da pranzo, sul divano o su altri supporti improvvisati che possono andare bene per qualche giorno ma che alla lunga non fanno che aumentare stress e frustrazione, a discapito della produttività.

Oggi vogliamo fornirvi qualche suggerimento, segnalandovi una serie di prodotti che vi permetteranno, con una spesa tutto sommato contenuta, di realizzare una postazione da lavoro domestica, che potrà essere utilizzata anche dai figli (o da voi stessi) per svago, gioco e relax.

La guida è realizzata in collaborazione con Banggood, noto store online cinese, che con la line di prodotti Blitzwolf è in grado di soddisfare la maggior parte delle necessità del lavoro da casa. Dalla scrivania alle poltrone economiche, dai supporti per il monitor agli schermi aggiuntivi, senza dimenticare accessori indispensabili come hub e lampade. Ecco dunque la nostra selezione di prodotti che vi potranno aiutare a lavorare meglio da casa, tutti disponibili nei magazzini europei di Banggood, con spedizione in pochi giorni e la certezza di non dover pagare tasse o dazi doganali.

Scrivanie

Non è sempre facile trovare spazio in casa, per questo la scrivania BlitzWolf BW-GD1 ci sembra un’ottima soluzione. è un modello da gaming, ma può essere utilizzato anche come postazione da lavoro, viste le dimensioni compatte: 1080 x 600 x 760 millimetri, con un peso di 19 Kg e la possibilità di sopportare un carico fino a 200 Kg. Ci potrete mettere monitor, computer fisso, portatile e tutto quello che vi servirà per lavorare senza temere problemi di stabilità.

Dispone di due fori per il passaggio dei cavi, una staffa portabicchiere e una per fissare le cuffie o altri accessori. Ha una finitura con effetto carbon look in plastica, resistente a sporco, corrosione e acqua, e si adatta perfettamente ad ambienti giovanili così come a quelli più classici.

Potete acquistare la scrivania BlitzWolf BW-GD1 su Banggood a 64,57 euro con spedizione dal magazzino europeo a partire dal 4 novembre. Il prezzo è limitato ai primi 200 ordini e successivamente salirà per attestarsi a poco più di 75 euro.

Se invece avete già una scrivania, o un tavolo da lavoro, ma state cercando un modo per poter avere tastiera e monitor su livelli separati, ecco la bellissima BlitzWolf BW-ESD3, un tavolo elettrico, con stazione di ricarica USB, da appoggiare su un qualsiasi mobile.

Potete utilizzarlo per lavorare in piedi, o per variare la posizione alzando e abbassando il blocco a due livelli che sostiene tastiera e monitor, con la possibilità di alloggiare anche un tablet. Vi permette di spostare la vostra postazione di lavoro ovunque saia necessario, semplicemente scollegando i cavi di alimentazione.

Misura 950 x 435 x 150-500 mm e permette di caricare fino a 30 Kg sul ripiano superiore e 10 Kg su quello inferiore. Potete acquistarla su Banggood a 101,97 euro con il codice BGCZ1019.

Poltrone ergonomiche

Ovviamente oltre alla scrivania una postazione che si rispetti non può non avere una sedia ergonomica. Impossibile pensare di passare 8-10 ore seduti su una sedia da cucina, per quanto possa essere comoda, o su una soluzione di fortuna. Ecco alcuni modelli ergonomici, che possono rivelarsi perfetti anche per chi vuole realizzare una postazione da gioco.

Partiamo con BlitzWolf BW-OC1, una sedia da ufficio decisamente “seriosa”, come denota la colorazione nera in tinta unita. Lo schienale può essere reclinato fino a 150 gradi per i momenti di relax, ed è presente un supporto per i piedi per le situazioni che lo permettono.

La poltrona e in grado di sopportare un carico di 150 Kg, quindi anche gli utenti più robusti non avranno problemi di stabilità. L’intera superficie è realizzata in pelle sintetica, e sono presenti alcuni inserti in tessuto. È presente un cuscino per il supporto lombare che può essere rimosso. Potete acquistare la poltrona BlitzWolf BW-OC1 su Banggood a 76,47 euro con il codice BGYROC1.

Più vivace, ma sempre senza esagerare, è la poltrona BlitzWolf BW-GC4 realizzata in similpelle e tessuto. Sono disponibili sette colorazioni, da una seriosa versione nera a più sportiveggianti colorazioni gialla o rossa, ma anche in versione camouflage.

La sedia supporta un carico massimo di 160 Kg, lo schienale non è reclinabile ma sono presenti il supporto lombare e una levetta per regolare l’altezza della seduta. È comunque possibile rilassarsi inclinando il peso verso la parte posteriore, facendo così inclinare l’intera sedia, seduta compresa. Potete acquistare la poltrona BlitzWolf BW-GC4 su Banggood a 62,02 euro con il codice BGF37789.

Stesso stile, privo quindi di schienale reclinabile, anche per BlitzWolf BW-GC3 realizzata con un mic tra pelle e tessuto, con un design più simile a quello dei sedili sportivi e colorazioni davvero vivaci, tra cui spicca anche un rosa confetto.

La portata raggiunge i 160 Kg, è possibile regolare l’altezza della seduta tra i 46 e i 56 centimetri e anche in questo caso per i momenti di relax è sufficiente portare indietro il peso per inclinare l’intera sedia. Potete acquistare BlitzWolf BW-GC3 su Banggood a 59,47 euro con il codice BGF3779.

Chiudiamo questa sezione con il modello top della serie, la BlitzWolf BW-GC5, vera e propria sedia da gaming anche nel look. Disponibile in quattro colorazioni, può contare su uno schienale reclinabile fino a 180 gradi, supporto per le gambe, braccioli regolabili in altezza e longitudinalmente.

Anche questo modello può contare su un rivestimento in pelle sintetica e tessuto, per il giusto mix di eleganza e sportività. L’altezza della seduta può essere regolata tra 48 e 56 centimetri e la portata raggiunge i 180 Kg. Il frame è in metallo per la massima resistenza alle sollecitazioni e per garantire la massima durabilità. Potete acquistare BlitzWolf BW-GC5 su Banggood a 101,96 euro con il codice BGCZPPJ.

Schermi portatili

Se lavorate da casa è facile che utilizziate un computer portatile, indubbiamente più versatile visto che può essere utilizzato ovunque. È innegabile però che la più grande limitazione è data dalle dimensioni dello schermo, che spesso non consentono di lavorare bene. Esistono in commercio dei monitor portatili, alimentati tramite USB e collegabili a quasi tutti i notebook (via HDMI o USB Type-C) che con una spesa contenuta permettono di aumentare la superficie a disposizione.

Troviamo così BlitzWolf BW-PCM2, uno schermo FullHD da 13,3 pollici con una ricca dotazione che include anche un supporto da scrivania. Sono presenti una porta da 3,5 mm, due porte USB Type-C, una HDMI e una USB-A per eventuali accessori.

Pesa 600 grammi e misura 304 x 9,7 x 195,7 mm, quindi potrà facilmente trovare posto nella custodia del vostro notebook, per essere sempre a disposizione quando serve. Nella confezione di vendita sono presenti anche i cavi necessari al collegamento e all’alimentazione. Potete acquistare BlitzWolf BW-PCM2 su Banggood a 118,96 euro.

Se invece volete uno schermo leggermente più grande ecco BlitzWolf BW-PCM3, con diagonale da 15,6 pollici, risoluzione FullHD e la stessa dotazione del fratello da 13,3 pollici.

Potete acquistarlo su Banggood a 152,95 euro, prezzo scontato fino al 10 novembre.

Tastiera e mouse

Se avete un computer portatile, potrebbe essere utile acquistare mouse e tastiera da lasciare sempre sulla vostra postazione di lavoro, per averli sempre a portata di mano quando servono. Vi proponiamo alcune soluzioni dall’aspetto vivaci, perfette per dare un tocco di colore alle vostre giornate, che siano di lavoro o di gioco.

Partiamo dal kit cordless, completo di tappetino per il mouse, caratterizzato da un design molto appariscente, perfetto per gli appassionati di gaming, un po’ meno forse per una scrivania più seriosa. La tastiera ha la retroilluminazione a LED che può essere comunque disattivata.

Il kit include anche un mouse a 2400 dpi, ottimo anche per il disegno tecnico vista la precisione, e un mousepad dal look particolare. Potete acquistare il kit su Banggood a 16,14 euro con il codice BGGKMtttech

Se invece cercate un mouse o una tastiera da acquistare separatamente, ecco due soluzioni. Il mouse Free-Wolf M5 ha una griglia a nido d’ape colorata, per un look davvero aggressivo, che può essere spento per i momenti di serietà. La tastiera BlitzWolf BW-KB1 invece offre 63 tasti meccanici e la retroilluminazione personalizzabile. Gli switch Gateron sono disponibili nella colorazione blu, marrone o rossa, a seconda delle preferenze.

Potete acquistare la tastiera su Banggood a 36,96 euro con il codice BGraton. Il mouse invece può essere vostro su Banggood, a 14,87 euro con il codice BGM5tttech.

Accessori per la scrivania

Per completare la dotazione di una scrivania potrebbero servirvi dei supporti per monitor, per fissare uno e due schermi alla scrivania, togliendo i supporti originali per lasciare maggiore spazio libero. Con tali supporti inoltre è possibile spostare più facilmente gli schermi, ruotarli, cambiare posizione, avvicinarli e allontanarli. Ecco due proposte a uno e due bracci:

Non può mancare, soprattutto se utilizzate un notebook, una soluzione come BlitzWolf BW-TH8, un hub 11-in-1 da collegare alla porta USB Type-C. Avrete 4 porte USB-A (2 USB 3 e 2 USB 2), una presa da 3,5 mm, lettore di SD e micro SD, una USB Type-C, una porta RJ45, una porta HMDI e una VGA, per la massima connettività possibile. Potete acquistarlo su Banggood a 31,43 euro.

E per il gioco o la musica, ecco un paio di cuffie col filo e due speaker, che ovviamente potete utilizzare anche nel tempo libero collegate al vostro smartphone.

Cuffie BlitzWolf BH-GH1 audio 7.1 con microfono a 22,08 euro con il codice BGBWGH1Ita

Mini Soundbar BlitzWolf BW-SDB0 Pro a 28,28 euro con il codice BGCZBWSDBP

Speaker BlitzWolf BW-WA2 Bluetooth NFC 20 Watt a 49,96 euro

Questi erano dunque i nostri suggerimenti per una scrivania che può passare in un attimo da postazione di lavoro a postazione da gioco o studio, a seconda delle vostre esigenze e delle vostre necessità. Fateci sapere nei commenti se avete trovato utile questa guida, se volete altre proposte simili o se avreste aggiunto qualche altro prodotto a quelli che vi abbiamo suggerito.