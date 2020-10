In attesa dell’arrivo della notte di Halloween in programma per questo sabato, 31 ottobre 2020, Google vi permette di entrare al 100% in tema tramite ricerca Google. Infatti, come spesso capita, il colosso di Mountain View utilizza la propria app di ricerca e la tecnologia di realtà aumentata, per dare modo agli utenti di giocare e divertirsi con simpatici oggetti 3D.

Tanti oggetti per Halloween per divertirsi

Essendo però in procinto di festeggiare Halloween, Google ha pensato bene di aggiungere alcuni oggetti 3D in tema, fra cui:

gatto nero;

hot-dog;

scheletro;

fantasma.

Per giocare con questi e tanti altri oggetti 3D in tema Halloween, basta semplicemente aprire l’app Google, cercare uno degli animali o degli oggetti sopracitati e scorrere fra i risultati fin quando non appare l’apposita scheda animata.

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini in galleria, basta cercare “Halloween” per far apparire un simpatico fantasma, oppure “hot dog” per giocare con un allegro hot dog animato; tutti gli animali e gli oggetti 3D possono poi essere aggiunti nell’ambiente reale circostante per vederli muovere in 3D.

Come indicato dai colleghi di 9to5google l’azienda ha aggiunto molti più oggetti 3D in tema Halloween, sia su Android che su iOS, ma al momento della stesura della news il fantasma e l’hot dog sono gli unici ad essere apparsi sui terminali presenti in redazione. È possibile che gli altri verranno aggiunti nel corso delle prossime ore.