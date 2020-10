Huawei Mate 40 Pro è protagonista di un teardown che ci permette di scoprire alcune delle scelte ingegneristiche fatte dal team di sviluppo durante la realizzazione dello smartphone. Come abbiamo sottolineato all’interno del nostro video sul top di gamma disponibile in calce alla news, Huawei Mate 40 Pro è munito di tecnologie di altissimo livello e non teme il confronto con altri dispositivi di fascia alta.

Alta tecnologia facile da sostituire

Il teardown di Huawei Mate 40 Pro si apre inevitabilmente con la classica pistola termica essenziale per allentare la morsa della colla e sollevare la cover posteriore. Al di sotto di essa si nasconde la bobbina per la ricarica wireless, il comparto fotografico quadruplo, la scheda madre e ovviamente la batteria da 4400 mAh.

Nonostante l’alto livello di tecnologia presente al suo interno, i componenti essenziali possono essere rimossi piuttosto facilmente, ovviamente per chi ha un minimo di esperienza con questo genere di cose. Il comparto fotografico rappresenta evidentemente uno degli aspetti più intriganti di Huawei Mate 40 Pro, e tramite il video teardown scopriamo che il modulo principale e quello ultra grandangolare sono fisicamente collegati, mentre la lente periscopica è a sé stante.

Anche la batteria, e conseguentemente il connettore USB Type-C, sono facilmente rimovibili e sostituibili, il che è sicuramente un punto a favore di Huawei che dimostra come sia possibile realizzare device hi-tech di alto livello ma facili da riparare.