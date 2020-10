Torniamo ad occuparci di Google Pixel 5 per un altro piccolo bug che si va ad aggiungere a quelli di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi, come quello relativo all’NFC o quello che riguarda la ricarica della batteria.

In sostanza, il nuovo gioiellino del colosso di Mountain View ha tutte le carte in regola per divenire uno degli smartphone più desiderati di questa parte finale del 2020 ma, allo stesso tempo, non si fa mancare qualche “difetto di gioventù”.

Google Pixel 5 ha un altro fastidioso bug

Ed uno di tali difetti potrebbe essere quello segnalato da alcuni possessori del nuovo smartphone, secondo i quali il device è affetto da uno strano problema a causa del quale, se il telefono viene lasciato su Pixel Stand durante la notte, lo schermo si illumina, provocando un fastidio di certo non trascurabile per chi desidera in quel momento dormire in una stanza buia.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle segnalazioni, sebbene il display di Google Pixel 5 si spenga quando viene posizionato su un Pixel Stand di notte con l’opzione “schermo spento quando è buio” abilitata, si riaccende improvvisamente dopo circa un’ora, apparentemente alla massima luminosità. Inoltre, i Pixel Stand degli utenti interessati funzionano bene con i precedenti dispositivi Pixel, quindi sembra un bug esclusivo del nuovo modello.

Ricordiamo che il nuovo top di gamma di Google è il primo telefono del colosso di Mountain View ad essere dotato di un sensore di prossimità posizionato al di sotto del display e tale caratteristica potrebbe avere qualcosa a che fare con l’attivazione dello schermo in un momento in cui dovrebbe invece restare spento.

L’assistenza clienti del colosso di Mountain View ha consigliato agli utenti che hanno riscontrato il problema di ripristinare le preferenze dell’app e di attivare la modalità Non disturbare ma finora queste soluzioni non sembra abbiano avuto successo.

