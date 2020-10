Sebbene alcuni prodotti sviluppati da Google siano i più utilizzati al mondo, in ambito aziendale i documenti Office continuano ad essere de facto quelli più sfruttati. In questo senso le novità svelate da Google faranno certamente piacere a chi si trova spesso a modificare file Office.

Basta un click per modifcare un file Office

Infatti, tramite Google Drive sul web, sarà molto più semplice e lineare iniziare a modificare un file Office senza dover più fare doppio click. “Precedentemente, il doppio click su un documento avrebbe aperto l’anteprima del file, dalla quale gli utenti potevano poi scegliere se aprirli in modalità di modifica o scaricarli“, spiega il team di Google.

Questa nuovo comportamento di Google Drive con i file Office sul web è valido per i file .docx, .doc, .ppt, .xls e .xlsm; gli utenti che non si trovano a proprio agio con la novità e vogliono invece continuare ad aprire i file in anteprima e solo successivamente in modalità modifica, possono utilizzare l’apposita voce tramite il menu attivabile con il tasto destro del mouse oppure premendo la lettera “P” sulla tastiera del computer.

“Questa modifica rende più veloce l’apertura e l’avvio della modifica dei documenti. Gli utenti possono modificare, commentare e collaborare direttamente ai file di Office utilizzando la familiare interfaccia di Documenti, Fogli e Presentazioni Google, con le modifiche salvate automaticamente nel file nel formato Office esistente“, ma con alcuni limiti.

Google, infatti, indica che la modifica rapida dei file Office non si applica per tutti i file Office protetti da password (questi vengono aperti in modalità anteprima), e se si utilizza l’estensione “Office Editing for Docs, Sheets & Slides“.

La novità svelata da Google è in rollout dalla giornata di ieri, 27 ottobre 2020, e impiegherà qualche settimana per raggiungere completamente gli account Essential, Business, Enterprise, Education e gli account Google personali.