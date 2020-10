Il team di Amazon ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per una serie selezionata di tablet della gamma Fire che ha come obiettivo quello di trasformarli in dispositivi smart home compatibili con l’assistente vocale Amazon Alexa.

Alcuni tablet Amazon Fire diventano più intelligenti

Si chiama Device Dashboard questa nuova funzionalità a cui stiamo facendo riferimento e, stando a quanto si apprende, introduce nella barra di navigazione un tasto Smart Home (si tratta del posto in cui, a dire di Amazon, il tocco potrebbe essere più conveniente della voce).

Una volta selezionato tale tasto, gli utenti visualizzeranno una panoramica di tutti i loro dispositivi domestici intelligenti, con varie opzioni per spegnere rapidamente tutte le luci, le spine e gli interruttori smart.

Device Dashboard presenta anche dei riquadri per i dispositivi preferiti e quelli usati di recente, in modo da poter rapidamente visualizzare le telecamere, spegnere le luci e regolare i termostati.

I tablet compatibili con Device Dashboard

Questo è l’elenco dei dispositivi che allo stato attuale sono supportati dalla nuova feature introdotta dal colosso dell’e-commerce:

Amazon Fire 7 (2019)

Amazon Fire HD 8 (2018)

Amazon Fire HD 8 (2020)

Amazon Fire HD 10 (2019)

Stando a quanto spiegato dal team di Amazon, non è necessario chiudere l’app attualmente aperta per accedere alla feature Device Dashboard ed è possibile accedere ai controlli dalla schermata di blocco.

La nuova funzionalità di Amazon è tutta incentrata sull’interazione con il tocco e il team di sviluppatori sembra essersi “ispirato” alle recenti modifiche apportate da Google all’interfaccia Smart Display UI, la cui nuova versione si focalizza più sul touch che sui comandi vocali. La differenza è che i tablet Fire di Amazon sono portatili e questo aggiornamento potrebbe rivelarsi molto comodo, soprattutto se si hanno tanti dispositivi smart home abilitati per Alexa sulla propria rete.

L’update è già in fase di rilascio.