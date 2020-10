Il Coronavirus ha portato alla ribalta l’applicazione Zoom, utilizzatissima da milioni e milioni di utenti per quanto riguarda le video chiamate di lavoro o per la didattica online. In queste ore l’applicazione si aggiorna alla versione 5.4.0.434 integrando importanti novità.

Novità aggiornamento 5.4.0.434 per Zoom

Le feature più importanti presenti nell’aggiornamento 5.4.0.434 di Zoom per Android sono essenzialmente due: il livestream delle riunioni su YouTube ed il supporto alla crittografia end-to-end (E2EE). Partendo dalla prima, lo streaming su YouTube è disponibile tramite un apposito tasto nel menu a scomparsa dell’applicazione. Tappandolo si viene automaticamente indirizzati sulla pagina di un portale web dove connettersi per fare partire la live su YouTube. Purtroppo la funzione è disponibile solo per gli utenti (o i brand) che hanno un account idoneo al live streaming su YouTube.

Per attivare la funzione è necessario accedere alle impostazioni personali di Zoom, individuare la voce “In-Meeting (Advanced)” e selezionare la voce “Allow live streaming meetings“. Fatto ciò, sulla controparte Android verrà resa disponibile l’opzione per far partire la live su YouTube – in caso contrario potrebbe essere necessario riavviare l’app.

Passando invece al supporto alla crittografia end-to-end, la feature può essere attivata tramite le impostazioni dell’applicazione mobile e tutti gli utenti presenti nella riunione devono averla attivata per farla entrare in funzione. La crittografia E2EE è attualmente in fase di technical preview e l’azienda spera di raccogliere il maggior numero di feedback sul funzionamento della feature entro i prossimi 30 giorni.

Contrariamente a quanto annunciato da Zoom nei mesi addietro per quanto riguarda l’integrazione della crittografia end-to-end solo per gli account a pagamento, l’azienda è tornata sui suoi passi estendendo l’importantissima feature anche agli account gratuiti.

Come aggiornare Zoom

L’aggiornamento 5.4.0.434 di Zoom è immediatamente disponibile su Android e può essere scaricato tramite il badge del Play Store sottostante.