Quest’oggi Xiaomi annuncia Xiaomi Mi Pai, un particolare dongle che permette di trasmettere contenuti da un dispositivi ad un altro.

Design e specifiche Xiaomi Mi Pai

A primo acchito ricorda tantissimo la passata generazione di Google Chromecast, ma in realtà le similitudini fra il dongle di Xiaomi e quello di Google non vanno oltre il mero aspetto estetico. Xiaomi Mi Pay è infatti un vero e proprio dongle per trasmettere contenuti da un dispositivo ad un altro, senza bisogno di una connessione Internet.

Infatti, grazie alla presenza di una porta USB Type-C e una porta HDMI, entrambi i dongle possono comunicare fra di loro e fungere da veri e proprio trasmettitori wireless. Un dongle funge quindi da trasmettitore, mentre l’altro da ricevente: in questo modo i due dispositivi si mettono in contatto tramite una rete Wi-Fi (anche 5 GHz) auto generata.

Con Xiaomi Mi Pai è possibile trasmettere su un TV lo schermo di un computer, di un tablet o di un notebook purché sia presente una porta USB Type-C. Xiaomi Mi Pai supporta infatti Android, Windows 7 e superiori e macOS 10.10 o superiori – non c’è menzione di dispositivi iOS con porta USB Type-C come ad esempio la serie iPad Pro, forse per restrizioni imposte da Apple.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Pai

Xiaomi Mi Pai sarà disponibile a partire dal prossimo 11 novembre al prezzo di 299 yuan, circa 37 euro.