La MIUI 12 di Xiaomi a quanto pare è un progetto a lungo termine che vede l’arrivo di nuove feature ad ogni aggiornamento, ed in queste ore scopriamo che il team di sviluppo della personalizzazione di Android sta lavorando ad un nuovo stile per quanto riguarda il menu multitasking della MIUI 12.

Un nuovo stile per il multitasking

Infatti, oltre ad offrire uno stile del menu multitasking con un carosello lungo l’asse verticale, il team di sviluppo sta lavorando anche ad una versione che fa invece riferimento ad uno stile con scorrimento orizzontale. Gli utenti cinesi che hanno avuto la possibilità di provarlo sulla MIUI 12, hanno dichiarato anche che la nuova versione presenta ottimizzazioni per quanto riguarda gli effetti e le animazioni durante l’utilizzo del nuovo stile.

Previous Next Fullscreen

Ad oggi, però, non è ancora chiaro quando la novità a cui sta lavorando il team di sviluppo della MIUI 12 troverà posto anche per la versione della MIUI indirizzata al mercato estero e perciò anche per il nostro Paese. È possibile che l’azienda voglia prima testare e valutare la nuova feature in Cina e, solo successivamente, estenderla anche agli altri Paesi.

XDA riporta che l’utente @Xiaomiui ha condiviso la versione alpha 4.21.0.2425-10261728 del MIUI Launcher che integra il nuovo menu multitasking e anche alcune altre novità, fra cui:

migliore gestione dell’effetto sfocato;

ottimizzazione delle app freezate;

ottimizzazione dell’animazione di ingresso ed uscita dal pannello recenti.

Se siete intenzionati a provare anche voi il nuovo menu del multitasking, potete installare l’APK da APK Mirror e provare a vedere se funziona anche sul vostro smartphone Xiaomi.

Cosa ne pensate della novità? Preferite un menu multitasking con uno stile verticale oppure a scorrimento orizzontale? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!